Россияне столкнулись с массовыми блокировками счетов после оплаты туров за границу

В России участились случаи блокировки банковских счетов граждан при попытке оплатить туры за границу, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что жалобы с начала 2026 году массово начали поступать от российских клиентов и турфрилансеров.

Как отметили в АТОР, эта проблема связана с усилением контроля за операциями через систему быстрых платежей (СБП) для борьбы с мошенничеством. Блокировки, инициируемые практически всеми крупнейшими банками, коснулись как индивидуальных предпринимателей (ИП) и турагентов, так и их клиентов.

Под подозрение также подпадают граждане, перечисляющие деньги между своими счетами перед финальной оплатой тура.

Особенно часто жалобы поступают от пенсионеров, чьи транзакции, по словам экспертов, банки проверяют наиболее тщательно. Блокировка обычно происходит при оплате путешествия через СБП по QR-коду или номеру телефона, если сумма превышает 20 тыс. руб.

Ранее депутат Государственной думы РФ Амир Хамитов предложил ввести повторную идентификацию клиентов банков.