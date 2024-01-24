РКН проверит законность оформления SIM-карт более 900 абонентов

Роскомнадзор обнаружил у операторов связи свыше 900 абонентов, каждый из которых имеет более 1000 оформленных SIM-карт, а чисто номеров телефона в сумме превышает 6 с половиной миллионов. Об этом сообщили представители РКН в беседе с «Интерфаксом» .

По словам представителей органа, данный факт может указывать на нарушение российского законодательства. В РКН сообщили, что орган вместе с операторами и несколькими ведомствами проверит информацию пользователей с большим количеством SIM-карт для установления законности их оформления.

Нынешнее законодательство утверждает, что один абонент может иметь неограниченное количество сим-карт. В то же время, большое количество оформленных карт может свидетельствовать о нарушении установленного процесса по их оформлению, либо о мошенничестве со стороны абонента, дилера или оператора.

В апреле прошлом году отечественные операторы начали рассылать своим абонентам уведомления с просьбой подтверждения паспортных данные. В августе Роскомнадзор начал блокировку номеров без подтвержденной личности.