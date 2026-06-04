Роберт Паттинсон заявил, что тренировался для «Бэтмена» каждый день, но хейтеры не поверили
Роберт Паттинсон заявил, что тренировался для роли в «Бэтмене» каждый день
Британский актер Роберт Паттинсон в интервью журналу GQ ответил на волну критики, обрушившуюся на него после выхода фильма «Бэтмен». Зрители обвинили звезду в том, что он недостаточно работал над физической формой для роли Брюса Уэйна.
«Все говорили: „Ты совсем не тренировался“. Но я тренировался каждый чертов день», — посетовал Паттинсон.
При этом артист признал, что даже интенсивные занятия спортом не принесли желаемого визуального эффекта.
«Даже после этого я все еще выгляжу так, будто совсем не тренировался. А ведь я тренировался два раза в день, где-то в три часа ночи», — заявил он.
По мнению Паттинсона, волна хейта могла быть спровоцирована его давним интервью.
«Думаю, что [критика] была только, потому что я когда-то сказал, что физические упражнения не для меня! Я просто пытался казаться крутым», — объяснил актер.