Робот-промоутер устроил переполох в Макао: пожилая женщина приняла его за грабителя

В Макао (Китай) произошел курьезный инцидент с участием человекоподобного робота, который случайно напугал пожилую местную жительницу. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Патрульные полицейские задержали антропоморфную машину после того, как на пульт поступил вызов от 70-летней женщины. Согласно сводке происшествий, дама прогуливалась по улице в районе Патане, уткнувшись в экран смартфона. Внезапно она обнаружила, что за ней следует механическое существо. Испугавшись, пенсионерка обратилась за помощью к стражам порядка. Прибывшие на место офицеры обнаружили робота модели Unitree G1 с поднятыми вверх манипуляторами и препроводили его в участок.

Как позже выяснилось, владельцем устройства является местный образовательный центр, который использовал его в рекламных целях. Инцидент закончился мирно: технику вернули законному оператору, ограничившись предупреждением о необходимости соблюдать осторожность при эксплуатации роботов в людных местах.

Представитель центра прокомментировал ситуацию, объяснив поведение машины отсутствием злого умысла. По его словам, «робот не мог обойти женщину и ожидал ее продолжения движения». Он также предположил, что дополнительным фактором, напугавшим прохожую, могла стать включенная подсветка корпуса.

Ранее сообщалось о том, что Китай представил пятилетний план развития высоких технологий и ИИ.