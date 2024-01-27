Роботов для эвакуации раненых, разведки и дроны отправили из подмосковного Подольска бойцам СВО

Разработчики робота для эвакуации раненых и разминирования, роботов-разведчиков и дронов-камикадзе отправили свою технику в зону Специальной военной операции вместе с различными запчастями и лекарствами для мирного населения из подмосковного Подольска.

Разработчики показали, как с помощью пульта управления двигается платформа для перевозки раненых. Крючки, к которым можно прикреплять груз для передвижения. Роботы-разведчики с камерами также перевозили груз. Ожидается, что уже после испытания роботов в боевых условиях технику могут запустить в серийное производство.

Боец Андрей рассказал, что робот для эвакуации раненых впервые опробуют в боевых условиях на морозе в условиях осколочных попаданий. Платформа может вывезти с поля боя до двух человек. Работает на российских аккумуляторах 60 минут и проходит расстояние до 20 километров. Также на подобного робота можно устанавливать оружие, например, пулеметы, и вести стрельбу на расстоянии без участия людей. Модели дронов подобрали такие, которые уже зарекомендовали себя и востребованы в условиях СВО.

По словам волонтера Антона Кузнецова, в составе груза также есть предметы первой необходимости и лекарства противопростудные и жаропонижающие для мирного населения, а еще средства питания и гигиены для женщин и маленьких детей.

«Практически ежедневно передаем ту или иную помощь участникам специальной военной операции. Технику, которую мы сегодня получили, отправим на передовую. Ее разрабатывали светлые головы из Москвы и соседних округов. Они занимаются разработкой всего необходимого для ведения технологичного боя в современных условиях», — рассказал глава муниципалитета Григорий Артамонов.

Он также подчеркнул, что необходимо поддержать создателей подобной техники и с точки зрения предоставления помещений и площадей, и финансово по мере возможностей. По его словам, техника будет обкатана в боевых условиях, а уже дальше будут смотреть, чем ее можно доработать и что можно усовершенствовать, чтобы она была максимально полезна в боевых условиях