Роботы-курьеры захватили еще 31 район: как теперь доставляют заказы в Москве
Дептранс Москвы: роботы-курьеры начали доставку еще в 31 районе столицы
Роботы-курьеры начали работать еще в 31 районе Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что интерес москвичей к роверам растет с каждым годом, и сервис стремительно развивается. Сейчас в 51 районе города задействованы более 400 устройств, которые за сутки выполняют свыше полутора тысяч заказов, а среднее время доставки составляет 15 минут.
В новых зонах запустили роботов следующего поколения с усиленной подвеской и более мощным вычислительным блоком. Траекторию движения прокладывает нейросеть, которая точнее прогнозирует обстановку и помогает справляться с городскими сценариями. По итогам тестов с новым планировщиком среднее время доставки сократилось примерно на 10 процентов.