Роботы вместо гидов: убьет ли цифра южноуральский туризм

Предприниматели Челябинской области предложили перевести отдых на курортах в цифровую плоскость, но эксперты опасаются, что технологии убьют душевность путешествий. Об этом пишет «ФедералПресс».

В Челябинской области обсудили перспективы перевода туристической сферы на цифровые рельсы. На заседании комитета Союза промышленников и предпринимателей региона представили концепцию комплексного развития инфраструктуры, включающую не только гостиницы, но и инженерные сети и дороги.

Предполагается, что цифровизация пройдет в несколько этапов. Сначала планируется создать базовую инфраструктуру, затем оснастить ее системами видеонаблюдения, экологического мониторинга и обеспечить повсеместный доступ в интернет. На финальной стадии предполагается внедрение сервисов для туристов: управление номерным фондом, доставка еды, онлайн-кинотеатры и элементы дополненной реальности.

Однако представители туристического сообщества отнеслись к инициативе настороженно. Директор центра туристских инициатив Алексей Ципордей усомнился в успехе реализации, напомнив о неудачном опыте внедрения электронных путевок. По его мнению, если платформа будет действительно полезной для бизнеса, предприниматели сами захотят на нее зайти. Пока же инициатива выглядит как попытка усилить контроль и отчетность.

Еще более категоричной оказалась президент ассоциации туристических организаций области Инна Лобода. Она считает, что отдых по своей природе несовместим с тотальной цифровизацией. Туризм, по ее словам, строится на тактильных ощущениях и личном контакте. Если перевести его в цифровую плоскость, заменив живых людей агрегаторами и чат-ботами, отрасль начнет умирать. Лобода подчеркнула, что не против прогресса, но убеждена: путешествия должны оставаться душевными.