Спортсменки из Подмосковья завоевали медали всероссийского молодежного Кубка по пляжному волейболу

Подмосковные спортсменки завоевали золотые и серебряные медали в рамках всероссийского молодежного Кубка AST по пляжному волейболу. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В финале встретились две подмосковные пары из волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» (Одинцово), первое место заняли Арина Буджерак и Анастасия Зверева. Серебряными призерами оказались Екатерина Червонос и Екатерина Юдина.

Финал соревнований прошел в Архангельске в рамках государственной программы «Спорт России», участниками стали 45 команд юношей и девушек со всей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.