«Балтика» на две недели потеряла своего лучшего нападающего

Пресс-служба калининградской «Балтики» сообщила, что восстановление нападающего Брайана Хиля займет не более двух недель. Таким образом, лучший бомбардир балтийцев может пропустить гостевые матчи РПЛ против «Краснодара» и «Ахмата».

Хиль получил травму в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:2). Футболист покинул поле с помощью медицинской бригады.

24-летний сальвадорец является главной ударной силой «Балтики», в РПЛ он забил 13 мячей — более трети всех голов калининградского клуба (34). В споре снайперов лиги Хиль уступает только Джону Кордобе из «Краснодара», на счету которого 14 мячей.

«Балтика» занимает четвертое место в РПЛ с 44 очками и лишь один балл уступает «Локомотиву» в борьбе за бронзовые медали чемпионата.

