Смерть в каждом глотке: врач объяснил какой алкоголь и один фактор вызывают опухоли
Онкоуролог Гадзиян перечислил основные причины развития рака у человека
Значительная часть смертей от онкологических заболеваний спровоцирована образом жизни человека. Доктор Марк Гадзиян перечислил ключевые причины возникновения опухолей и дал рекомендации по эффективной профилактике недуга, пишет Лента.ру.
Главные катализаторы онкологических процессов
Врач онкоуролог Марк Гадзиян сообщил, что около 33% смертельных случаев при раке обусловлены факторами, которые поддаются контролю. К наиболее губительным привычкам специалист отнес табакокурение и частое употребление спиртного. Также существенную роль в развитии болезни играют избыточный вес и недостаток движения. По словам медика, совокупность этих рисков значительно повышает шансы на возникновение злокачественных новообразований в течение жизни.
Дополнительные угрозы и влияние окружающей среды
Помимо образа жизни, на здоровье человека воздействует комплекс внешних и внутренних факторов. Доктор отметил, что развитию рака способствуют несбалансированный рацион, плохая экология и загрязненность воздуха. Не менее опасными признаны ионизирующее и ультрафиолетовое излучение, а также воздействие радиации. Гадзиян добавил, что вероятность заболевания возрастает при наличии хронических инфекций, длительных воспалительных процессов, генетической предрасположенности и постоянного эмоционального напряжения.
Стратегия защиты и профилактики
Для минимизации риска врач рекомендует придерживаться простых правил сохранения здоровья. Важнейшими шагами являются полный отказ от курения и жесткий контроль потребляемого алкоголя. Онкоуролог советует следить за массой тела, обеспечивать организму регулярные физические нагрузки и использовать средства защиты от солнечных лучей. В качестве специфической защиты Гадзиян упомянул необходимость вакцинации против вируса папилломы человека и гепатита B при наличии соответствующих медицинских показаний.