Смерть в каждом глотке: врач объяснил какой алкоголь и один фактор вызывают опухоли

Главные катализаторы онкологических процессов

Врач онкоуролог Марк Гадзиян сообщил, что около 33% смертельных случаев при раке обусловлены факторами, которые поддаются контролю. К наиболее губительным привычкам специалист отнес табакокурение и частое употребление спиртного. Также существенную роль в развитии болезни играют избыточный вес и недостаток движения. По словам медика, совокупность этих рисков значительно повышает шансы на возникновение злокачественных новообразований в течение жизни.

Дополнительные угрозы и влияние окружающей среды

Помимо образа жизни, на здоровье человека воздействует комплекс внешних и внутренних факторов. Доктор отметил, что развитию рака способствуют несбалансированный рацион, плохая экология и загрязненность воздуха. Не менее опасными признаны ионизирующее и ультрафиолетовое излучение, а также воздействие радиации. Гадзиян добавил, что вероятность заболевания возрастает при наличии хронических инфекций, длительных воспалительных процессов, генетической предрасположенности и постоянного эмоционального напряжения.

Стратегия защиты и профилактики

Для минимизации риска врач рекомендует придерживаться простых правил сохранения здоровья. Важнейшими шагами являются полный отказ от курения и жесткий контроль потребляемого алкоголя. Онкоуролог советует следить за массой тела, обеспечивать организму регулярные физические нагрузки и использовать средства защиты от солнечных лучей. В качестве специфической защиты Гадзиян упомянул необходимость вакцинации против вируса папилломы человека и гепатита B при наличии соответствующих медицинских показаний.