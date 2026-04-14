«Разговоры о важном» на тему космоса прошли в школах и колледжах Подмосковья. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве образования Московской области.

В ходе занятий учащимся рассказали о достижениях и перспективах развития космической отрасли в России. Также ребята ознакомились с работами ученых, академиков и космонавтов.

В рамках интерактивной части урока участники обсудили актуальные вопросы поделились своими мыслями об исследованиях космоса.

