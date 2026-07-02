Роботы вместо инженеров, Китай вместо Европы: как мировой автопром режет персонал и наступает на грабли ИИ

Мировой автопром переживает волну массовых сокращений, которая затронула не только немецкую «большую тройку», но и производителей во Франции, Японии, США и Китае. Концерн Stellantis увольняет 650 инженеров центра Opel в Рюссельсхайме — после перехода на унифицированные платформы потребность в собственных разработчиках резко упала, и штат сократится примерно с 1650 до тысячи человек. Renault до конца 2027 года расстанется с 800 инженерами во Франции, объясняя это тройным ростом доли китайских брендов на европейском рынке за два года. При этом 2,5 тысячи сотрудников переучат, а еще 150–200 специалистов наймут под электромобили, софт и искусственный интеллект, передает портал « За рулем ».

Nissan сокращает около 900 офисных работников в Европе — примерно 10 процентов регионального персонала — и объединяет сборочные линии на заводе в Сандерленде, рассматривая партнерство с Chery. За первые четыре месяца продажи марки в Британии упали на 13 процентов, в ЕС по итогам первого квартала — на 8,3 процента. General Motors увольняет 500–600 IT-специалистов и одновременно автоматизирует завод Factory Zero в Мичигане, внедряя около 50 коллаборативных роботов, из-за чего предприятие покинут более тысячи человек.

Однако ставка на ИИ срабатывает не всегда. Вице-президент Ford по разработке автокомпонентов Чарльз Пун признал, что компания ошибочно полагала, будто простое внедрение искусственного интеллекта обеспечит высокое качество продукта, и теперь для настройки автоматизации приходится привлекать самых опытных людей. С 2024 года Ford, General Motors и Stellantis совместно сократили в США свыше 20 тысяч человек. Не избежали оптимизации и китайские гиганты: BYD по итогам 2025 года уменьшила штат примерно на 100 тысяч сотрудников, а Li Auto закроет 100 дилерских центров в первой половине 2026-го из-за падения продаж.