Роддом КГБ №1 отмечает день рождения

В июле в городском округе Красногорск отпразднуют важную для жителей дату – уже год, как роддом Красногорской городской больницы открылся после капитального ремонта.

Одна из пациенток, Юлия Калашник, буквально на днях родила здесь сына. Говорит, условия здесь шикарные, все необходимое есть, а главное – замечательные сотрудники.

«Первого ребенка рожала в Приморском крае. После переезда в Московскую область решила обратиться в Красногорский роддом. Конечно, контраст очень большой. Тут предусмотрено абсолютно все»,– поделилась женщина.

Здание будущего роддома изначально было акушерским отделением больницы. Корпус построили в 1982 году. Весной 2021 года в городском округе Красногорск начали ремонт здания, который позволил не просто улучшить условия пребывания, но и расширить возможности для помощи. Открылся обновленный роддом 15 июля 2022-го.

«В Красногорске – огромная территория, и роддом здесь нуждался в модернизации. То, что мы видим сегодня, соответствует самым современным стандартам», – отметил тогда губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сейчас в роддоме насчитывается 99 стационарных коек. В том числе, здесь действует отделение патологии беременности, патологии новорожденных, есть реанимация для взрослых и детей. Кстати, вместо шести родзалов старого формата сделали 11 современных, индивидуальных. Специальный бокс оборудовали для пациенток с инфекциями.

«За прошедшие 12 месяцев с момента открытия у нас родилось 2575 ребенка», – рассказал заместитель главврача по акушерству и гинекологии ГБУЗ МО КГБ №1 Рустем Ибрагимов.

Он отметил, что до ремонта роддом мог принять около 2,7 тыс. детей в год, а сейчас есть все условия для приема до 3,5 новорожденных ежегодно.

Завотделением новорожденных Виктория Екимова подчеркивает, что появилось новое оборудование, а условия для пациентов стали лучше.

«Раньше у нас палаты были до 5 коек, а туалет с душем был один на весь этаж. Сейчас размещение 1-3 местное и в каждой палате свой санитарный узел», - говорит врач.

Кроме того, теперь в роддоме организовано совместное пребывание женщин и новорожденных, а по желанию возможны партнерские роды.

Теперь в городской округ Красногорск едут рожать из Москвы и разных уголков Подмосковья.