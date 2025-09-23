Роддом опроверг историю с оторванной рукой младенца и его смертью

В медучреждении подчеркнули, что располагают фото- и видеодоказательствами, подтверждающими оказание медицинской помощи в полном соответствии с клиническими рекомендациями при осложнениях беременности. По версии больницы, именно пациентка подписала отказ от дальнейшего лечения и покинула роддом, не завершив необходимые процедуры, что ставит под сомнение мотивы скандального заявления.

Напомним, поводом для конфликта стало обращение женщины, утверждавшей, что у ее сестры во время преждевременных родов акушеры «оторвали руку ребенку». После публикации ролика Следственный комитет начал доследственную проверку по статье о халатности.

