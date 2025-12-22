Родила по заказу: в России иностранка продала новорожденного за полмиллиона рублей

В Карачаево-Черкесии правоохранительные органы пресекли шокирующую сделку, в которой «товаром» оказался новорожденный мальчик за 500 тысяч рублей.

Предварительное расследование показало циничную детализацию: покупательница сначала оплатила будущей матери услуги платной палаты в перинатальном центре и роды — на сумму 39 тысяч рублей. Этот платеж фактически стал первым взносом в сделке.

После рождения ребенка мать передала младенца «заказчице», завершив таким образом преступный договор. В полиции подчеркнули: женщина «фактически распорядилась им как предметом сделки».

По данным регионального МВД, роженицей является 29-летняя иностранная гражданка, а покупательницей - 45-летняя жительница Черкесска. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми». Обе фигурантки задержаны. Иностранка, как сообщается, во всем призналась, а покупательница воспользовалась правом не свидетельствовать против себя.

Наиболее важным результатом оперативных действий стало спасение ребенка: мальчика изъяли по месту проживания сестры покупательницы и поместили в специализированное социальное учреждение, где ему обеспечен уход и безопасность.

Ранее сообщалось, что в России группа цыганок «нарожала» более 600 детей ради выплат в сотни миллионов рублей.