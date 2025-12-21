Группа цыганок «нарожала» более 600 детей ради выплат

Масштабное преступное сообщество, специализировавшееся на хищении государственных средств с помощью фиктивных детей, разоблачено в России. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, в центре скандала оказались восемь жительниц, схитривших с выплатами на детей.

Было установлено, что женщины входили в одну организованную группу. Они зарегистрировали более 600 несуществующих новорожденных, чтобы незаконно получать социальные выплаты в России. Общий ущерб, причиненный бюджету, по предварительным оценкам следствия, составил колоссальные 237 миллионов рублей.

Для реализации схемы мошенницам активно помогал сообщник из столичного региона, который выступал в роли «очевидца» и заявлял в многофункциональных центрах Москвы и ЗАГСах Самары и Нижнего Новгорода, что присутствовал на якобы состоявшихся домашних родах.

На основании его ложных показаний оформляли свидетельства о рождении, которые затем использовались для получения единовременных пособий, материнского капитала и других регулярных выплат. Каждая из участниц группы «рожала» десятки, а в сумме — сотни бумажных детей, создавая сложную сеть фиктивных личностей.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий правоохранительными органами было возбуждено 89 уголовных дел. Все фигурантки обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, подделке официальных документов и создании преступного сообщества, что грозит им длительными сроками лишения свободы.

Судя по опубликованному в телеграм-канале Волк видео и предположению Lenta.ru, речь может идти о циганках, которые пользовались неправомерной схемой.

Ранее РИАН сообщало, что Долина скрывала от всех сделку с недвижимостью.