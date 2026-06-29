Родился трехметровым, умер в 65, съел напоследок гиганта: что микротомограф рассказал о мегалодоне

Датские палеонтологи реанимировали научную сенсацию, почти полвека пролежавшую в музейных запасниках. Обломки гигантских позвонков мегалодона, раскопанные в формации Грам еще в 1978 году, впервые просканировали с помощью микротомографии. Результаты, опубликованные в журнале Palaeontologia Electronica (PE), поставили точку в спорах о максимальных размерах суперхищника и раскрыли его посмертное меню.

Хрящевые скелеты акул крайне редко попадают в палеонтологическую летопись, поэтому ученые привыкли оценивать габариты Otodus megalodon исключительно по зубам. В 1982 году датский исследователь описал позвонки из Грамской формации, но при переезде музея в 1989-м образец раскололся и долгое время числился утраченным. Недавние расчеты, отводившие мегалодону предельную длину в 24,3 метра, опирались лишь на старые фотографии тех самых костей — физического материала для верификации не было. Все изменилось, когда куратор Копенгагенского музея обнаружил фрагменты в хранилище. Палеонтологи отобрали два наиболее сохранившихся куска и поместили их в микрокомпьютерный томограф, чтобы заглянуть внутрь плотной ткани без риска разрушить хрупкий артефакт.

Сканирование подтвердило первоначальные замеры: диаметр позвонка составил 23 сантиметра. Для сравнения, крупнейшая современная китовая акула может похвастаться позвонками не более десяти сантиметров в поперечнике, так что находка претендует на звание самой большой рыбьей кости за всю историю палеонтологии. Томограф высокого разрешения позволил рассмотреть концентрические кольца роста внутри кальцинированного хряща — они формируются по тому же принципу, что и годовые кольца у деревьев. Применив математическую модель фон Берталанфи, биологи сопоставили ширину колец с возрастом и темпами удлинения тела.

Выяснилось, что этот мегалодон родился уже трехметровым гигантом, а умер в возрасте 64–65 лет. Теоретическая кривая допускала, что акула могла бы прожить до 96 лет и вырасти до 28 метров, однако авторы призвали считать консервативным максимумом 24,3 метра. Параллельно ученые просеяли осадочную породу, прилипшую к позвонкам и заполнявшую трещины, через сита с ячейкой от 0,1 миллиметра. В ней обнаружилась плакоидная чешуя и жаберные тычинки гигантской акулы. Поскольку плотность и пропорции позвонка полностью исключают его принадлежность планктоноядному виду, а посторонние фрагменты находились вплотную к костям в районе предполагаемого желудка, исследователи заключили: незадолго до гибели мегалодон съел медлительного пятнадцатиметрового родственника.

Исследование музейного образца документально подтвердило гигантизм вида и впервые дало биологические данные о скорости роста и рационе одного из крупнейших хищников в истории Земли.