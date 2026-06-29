Севастопольская клиника «Медекс» оказалась в эпицентре скандала после того, как пациентка обнародовала детали приема. По словам посетительницы, обратившейся к врачу с болевыми ощущениями, в качестве одного из вариантов решения проблемы ей предложили завести ребенка. Информация стремительно разлетелась по Telegram-каналам.

Со слов пациентки, специалист выстроил целую цепочку предположений. Сначала прозвучала версия об отсроченных последствиях бессимптомно перенесенного ковида. Затем возникло подозрение на цистит. Финальная гипотеза врача якобы свелась к тому, что женщина склонна к пониженному артериальному давлению, и самым действенным способом его повышения являются роды, после которых дискомфорт исчезнет самостоятельно.

Сам фигурант публикаций категорически отверг подобную интерпретацию разговора. В беседе с журналистами медик заявил, что в его адрес прозвучала откровенная клевета и значительная часть приписываемых ему реплик не была произнесена. Отстаивать свою профессиональную репутацию врач намерен в судебном порядке.