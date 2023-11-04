Родить за 8,5 минут: самые быстрые роды прошли в подмосковных Люберцах

Как передает Baza, от осмотра матери до рождения ребенка в Люберецком роддоме прошло всего каких-то 8,5 минут.

Сообщается, что в Московский областной центр охраны материнства и детства с диагнозом отслойка плаценты экстренно была направлена 27-летняя роженица на сносях. Девушку госпитализировали с непрекращающимся кровотечением.

«Роженица была на поздних сроках. Девушку срочно отправили на кесарево и уже через 8,5 минут минут на свет появилась девочка весом 3 кг», - приводится в публикации.

В настоящее время малышка и мама чувствуют себя хорошо. Спустя пять дней они были отправлены домой по выписке.