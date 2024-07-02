Родители абитуриентов выбирают воскресенский колледж из-за сильных педагогов

Выпускники Подмосковья прошли через сложный этап сдачи ЕГЭ, позади остались выпускные баллы. Теперь в регионе проходит приемная кампания. Многие бывшие школьники подают документы в ГБПОУ МО «Воскресенский колледж». В столь волнительный момент их поддерживают родители.

Мама одного из поступающих Марина Бровкина рассказала, почему поддержала решение ребенка подавать документы именно в этот колледж.

«Колледж уже давно существует в нашем городе, учились здесь много наших знакомых, моя мама училась здесь тоже. Мы целенаправленно шли именно сюда, потому что педагогический состав здесь достаточно сильный. Мы сейчас подавали документы, сотрудники очень приятные. Подсказали, что нужно заполнить, что нужно сделать еще», — рассказала мама поступающего Марина Бровкина.

ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» постоянно развивается и обновляется. Так, в нынешнем году образовательное учреждение вступило в федеральный проект «Профессионалитет», открыв две новые специальности — электрик и автоматчик. К услугам абитуриентов предложено 18 специальностей, которые объедены в три структурных подразделения.

Прием документов проходит во всех российских вузах. Предварительное завершение вступительной кампании назначено на 25 июля.