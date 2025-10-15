В подмосковном Фрязине обычный учебный день семиклассника Максима Емельянова завершился неожиданным алколикбезом от искусственного интеллекта, передает издание REGIONS.

Мальчик готовил домашнее задание по рассказу Ивана Бунина «Сосны» и решил спросить у голосового помощника значение слова «просека». Вместо толкования лесной поляны «умная» колонка выдала школьнику развернутую справку о просекко — популярном итальянском игристом вине, подробно описав его происхождение и вкусовые характеристики.

Случай вскрыл серьезную проблему некритичного использования технологий в обучении. Родители мальчика отмечают, что подобные сбои могут не просто искажать информацию, но и предлагать детям совершенно неподобающий контент.

Педагог по русскому языку и литературе фрязинской школы Ирина Исаева подчеркивает: голосовые помощники лишь вспомогательный инструмент, не заменяющий вдумчивой работы с текстом и анализа информации. Важно анализировать информацию, перепроверять и включать критическое мышление, не воспринимая ответы ИИ за чистую монету.

Ранее сообщалось, что патриарх Илия предупредил о грехах, которые принесет искусственный интеллект.