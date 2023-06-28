«Родители были правы»: школьницу совратили после того, как она сбежала из дома из-за ссоры с родителями

Восьмиклассницу из подмосковного Воскресенска совратил гражданин Узбекистана, когда та ушла из дома после ссоры с родителями, сообщает SHOT.

По данным журналистов, причиной конфликта стало то, что школьницу не отпускали гулять, несмотря на каникулы. Девочка обиделась, ушла из дома и отключила телефон. На связь с подростком выйти так и не удалось, поэтому родители сразу же написали заявление в полицию.

Девочку удалось найти на следующий день. Она рассказала, что вскоре после «побега» ее совратил неизвестный. Педофила уже разыскали полицейские.

«Выходит, что родители были правы, когда не отпускали девочку гулять»; «Надо выяснить, он ее совратил или все же изнасиловал»; «Остается надеяться, что девочка не оклеветала мужчину назло родителям. Подростки не всегда осознают последствия своих действий», — прокомментировали инцидент пользователи Сети.

Ранее россияне назвали компьютерные игры причиной изнасилования девятиклассницы в Кемерово.