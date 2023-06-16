«Самый настоящий ублюдок»: уголовник попытался изнасиловать школьницу в Кемеровской области
Россияне назвали компьютерные игры причиной изнасилования девятиклассницы в Кемерово
Фото: [Валерий Шарифулин/ТАСС]
Мужчина, ранее судимый за убийство, попытался изнасиловать школьницу в Кемеровской области, сообщает SHOT.
По данным журналистов, девятиклассница в день происшествия поздно гуляла с друзьями. В какой-то момент девочка осталась одна, и на нее сразу же набросился 33-летний преступник. Он попытался изнасиловать ее, но друзья вовремя вернулись и спасли школьницу.
«Самый настоящий ублюдок»; «Почему такие вообще спокойно ходят по улицам?» — написали россияне в Сети.
Правоохранители быстро задержали маньяка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
«Наиграются в компьютерные игры или насмотрятся боевиков, а потом убийство, разбой или изнасилование уже не кажутся чем-то сверхъестественным. Читайте классику, Достоевский о таких феноменах пять томов написал», — прокомментировал ситуацию Валентин П.
Ранее россияне потребовали наказать преступника, который обманул и изнасиловал жену участника СВО.