«Родители готовы платить за это деньги»: тренер несколько раз ударил ребенка палкой в воспитательных целях

Руководитель СК — Сергей Лукьянов — устроил мальчику «ужасные побои деревянной палкой» за то, что тот ленился и обманывал тренеров на занятиях, чтобы поменьше работать, утверждает мать пострадавшего.

Лукьянов в переписке с родителем не скрывал, что содеянное — его рук дело, но явно демонстрировал, что считает такой подход уместным, а себя правым. Он также предложил матери забрать ребенка из секции. Женщина в свою очередь не стала молчать и написала заявление в полицию.

Правоохранительные органы проводят проверку, а тренера уже вызывали в СК.

«Современные тренеры напокупают корочек левых курсов и вот — готовые педагоги. Родители готовы платить им деньги за такое «воспитание» палками, а те на деньги родителей вешают медальки практически на каждого ребенка»; «Это просто жуть, где отец мальчика? Почему он не сходит и сам одно место этому тренеру не отобьет?», — негодуют россияне в Сети.

Ранее бывший тренер сборной России объяснил, как бороться с расизмом в футболе.