«Родители готовы платить за это деньги»: тренер несколько раз ударил ребенка палкой в воспитательных целях
Россияне осудили руководителя спорткомплекса в Иваново, который избил подопечного
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Жительница Ивановской области пожаловалась, что тренер местного спортивного клуба «Патриот» избил до гематом ее 10-летнего сына, сообщил «Подъем».
Руководитель СК — Сергей Лукьянов — устроил мальчику «ужасные побои деревянной палкой» за то, что тот ленился и обманывал тренеров на занятиях, чтобы поменьше работать, утверждает мать пострадавшего.
Лукьянов в переписке с родителем не скрывал, что содеянное — его рук дело, но явно демонстрировал, что считает такой подход уместным, а себя правым. Он также предложил матери забрать ребенка из секции. Женщина в свою очередь не стала молчать и написала заявление в полицию.
Правоохранительные органы проводят проверку, а тренера уже вызывали в СК.
«Современные тренеры напокупают корочек левых курсов и вот — готовые педагоги. Родители готовы платить им деньги за такое «воспитание» палками, а те на деньги родителей вешают медальки практически на каждого ребенка»; «Это просто жуть, где отец мальчика? Почему он не сходит и сам одно место этому тренеру не отобьет?», — негодуют россияне в Сети.
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