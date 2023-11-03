Родители из Подольска проверили качество школьного питания

Представители родительского сообщества подольской 24-й школы в рамках проекта «Родительский контроль» записались на дегустацию школьной еды, чтобы убедиться в ее качестве.

Так, родители смогли непосредственно попробовать еду, увидеть открытую часть столовой и пищеблока, проконтролировать процесс приготовления пищи. На основе увиденного взрослые сформировали свое мнение и отметили, что еда оказалась сытной, вкусной и качественной.

Напомним, что проект «Родительский контроль» реализуется с 20200 года. Принять в нем участие можно по записи через классного руководителя или администрацию учебного учреждения.

Подобные проверки проводят не только родители, но и профильные сотрудники администрации городского округа Подольск. Члены комитета по образованию ежедневно посещают учебные учреждения, чтобы проконтролировать качество школьного питания всем нормам.