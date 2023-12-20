«Родители перестают быть авторитетами»: новая волна романтизации бандитизма грядет из-за «Слова пацана»
Фото: [Кадр из х/ф «Слово пацана. Кровь на асфальте»]
Психолог Инна Мирная считает, что популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» может повлиять на массовый интерес аудитории к теме криминала. Фильмы и сериалы о преступниках и бандитах будут все чаще отзываться у современного зрителя.
Целевая аудитория
По словам специалиста, особенно интересными темы криминала и бандитизма станут для подростков.
«В подростковом возрасте родители перестают быть авторитетами для своих детей. Подростки ищут кумиров на стороне. Особенно, когда эти кумиры на экране ярко романтизируют тему насилия и криминала», — пояснила Мирная в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По мнению психолога, в ближайшие месяцы и годы возможен всплеск подражания криминальным кумирам из популярных сериалов.
Опыт прошлого
Мирная напомнила, что общество уже сталкивалось с романтизацией криминальных образов.
Фото: [kinopoisk.ru]
«Мы уже проходили это с сериалом «Бригада». Можно отметить, что после появления этого сериала молодые люди стали создавать группировки и полностью копировать образы друзей-бандитов из «Бригады», — отметила собеседница издания.
Пока не понятно, повторится ли подобный сценарий сейчас на фоне популярности сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Психолог считает, что родителям стоит быть внимательнее к своим детям-подросткам, поскольку у сериала есть ограничение по возрасту «18+».
Ранее омбудсмен из Татарстана объяснила, почему хочет запретить «Слово пацана».