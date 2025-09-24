Родители солдат из Тувы сообщили о дедовщине в войсковой части

Глава республики Тыва Владислав Ховалыг сообщил о заявлениях родителей солдат-срочников из Тувы о случаях неуставных отношений в воинской части, расположенной в одном из российских регионов.

В связи с полученными обращениями, Ховалыг сформировал рабочую группу, в состав которой вошли депутаты местного парламента и представители правительства республики.

Данная группа будет направлена непосредственно в войсковую часть для выяснения обстоятельств. Помимо чиновников, в разрешении ситуации примет участие ветеран специальной военной операции (СВО) Буян Куулар. Комиссия также проверит другие воинские подразделения в регионе, откуда поступали сообщения о дедовщине в отношении солдат из Тувы.

Конкретное название воинской части, где предположительно произошли нарушения, не разглашается. Ховалыг также не предоставил информации о регионе, из которого поступили жалобы на дедовщину. Подробности о характере неуставных взаимоотношений не уточняются.

