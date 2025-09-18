В Госдуме рассказали, что ожидает срочников в случае введения круглогодичного призыва

Переход на круглогодичный режим работы призывных комиссий может стать важным шагом в оптимизации системы воинского учета в России. Как пояснил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, это предложение направлено не на изменение сроков службы, а на совершенствование медицинского освидетельствования призывников. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, ключевая проблема текущей системы заключается в крайней загруженности врачей во время традиционных призывных кампаний. Медикам приходится массово отвлекаться от основной работы в лечебных учреждениях, что создает перебои в работе хирургических и специализированных отделений. Новый подход позволит распределить нагрузку равномерно в течение всего года.

Парламентарий отметил, что это приведет к нескольким важным последствиям. Во-первых, исчезнет необходимость проводить все медицинские обследования в сжатые сроки, что повысит их качество и тщательность. Во-вторых, призывники получат возможность проходить комиссии в более комфортных условиях без длительных очередей. В-третьих, врачи смогут работать в обычном режиме без авралов и отрыва от своих медицинских учреждений.

По его мнению, в целом реформа не изменит сам принцип призыва — сроки останутся прежними, а направление в зону СВО исключено. Как подчеркивает депутат, нововведения касаются исключительно организационной стороны процесса и направлены на создание более сбалансированной и эффективной системы, удобной как для граждан, так и для медицинских работников. Таким образом, предлагаемые изменения носят сугубо технический характер и направлены на оптимизацию работы военно-врачебных комиссий без расширения призывных мероприятий или изменения условий прохождения службы.

