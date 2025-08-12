Родители трехлетней девочки прыгнули с холма в Бразилии и погибли

Бывшие супруги разбились в парке Нитерой в пятницу, 8 августа. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на зарубежный источник.

Во время полета в парке Нитерой в Бразилии разбились 29-летний инструктор по парапланеризму Луан Силва и его бывшая жена Ванесса Алвес. По информации пожарных, вызов на место происшествия поступил около полудня. Туда выехала скорая помощь, но медики смогли только констатировать смерть обоих.

Как выяснилось, за пять дней до трагедии Силва успешно совершил аналогичный прыжок с двумя людьми. Местная полиция сейчас выясняет, что именно привело к трагедии.

