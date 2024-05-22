Родителям более 300 тысяч детей в Подмосковье выплачивают единое пособие

Как сообщили в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области, сегодня такое пособие получают 175,5 тысяч родителей на 308,9 тысячи детей. Также выплата установлена 17,1 тысячи беременных женщин.

При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи. Кроме того, учитывается трудовая занятость родителей. Дети и родители при этом должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России.

«Для получения выплаты доходы семьи не должны превышать региональный прожиточный минимум на человека. Встолице он составляет 22 662 рубля, а в Московской области — 18 296 рублей. Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет периода начинается за месяц до даты подачи заявления», — уточнил управляющий ОСФР по Москве и Московской области Сергей Алещенко.

На ребенка до 17 лет размер пособия равен 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей (8 873,50, 13 310,25 и 17 747,00 рублей). При этом для беременных женщин он составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения (9 971,50,14 957,25 и 19 943 рубля).

В Московской области заявление можно подать как в электронном виде через портал госуслуг, так и в клиентской службе СФР по месту жительства.