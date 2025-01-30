Родителям и педагогам рассказали, как помочь детям преодолеть риски в цифровой среде. Рекомендации приводятся в учебно-методическом пособии «Риски в цифровой среде: диагностика, профилактика, коррекция». Оно разработано по инициативе Альянса по защите детей в цифровой среде авторами из Московского государственного психолого-педагогического университета.

В пособии описаны основные психологические риски, которые грозят детям в цифровой среде, а также предложены рекомендации для педагогов и родителей по преодолению этих угроз.

Согласно исследованиям, доступ к гаджетам появляется у детей уже в возрасте одного года, а дети 3-4 лет уже имеют доступ к интернету. К первому классу школы дети являются активными пользователями смартфонов и планшетов. Ограничить доступ детей к технологиям особенно непросто в условиях практически постоянного взаимодействия с гаджетами со стороны взрослых.

В интернете дети сталкиваются с различными рисками — для каждой возрастной группы они свои. Авторы методического пособия выделяют три возрастных этапа: дошкольное детство, младший школьный возраст и подростковый возраст.

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Для дошкольников главным риском в Сети является превышение норм экранного времени. По рекомендациям медиков, детям в возрасте до трех лет вообще не стоит взаимодействовать с экранами, а дети в возрасте от трех до семи лет могут проводить за экраном максимум один час в день. Также в числе рисков — развитие зависимости от интернета и риски, которые связаны с неправильными родительскими установками.

Психологи рекомендуют проводить больше времени с детьми, гулять с ними на свежем воздухе, играть в активные игры, заниматься спортом, увлекать их творчеством — к примеру, рукоделием и рисованием.

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Для учащихся младших классов риски другие. Часто у детей этой возрастной группы уже есть свой смартфон, и они чаще сталкиваются с маркетинговым, психологическим и информационным давлением, а также с криминализацией. В связи с этим родителям и педагогам рекомендуют уделять особое внимание контактам детей в мессенджерах и соцсетях. В этот период особенно важны доверительные отношения с детьми и обсуждения с ними вопросов безопасности в интернете.

Фото: [ freepik.com ]

В подростковом возрасте — с 11 до 17 лет — дети все больше времени проводят в виртуальном пространстве, а родителям сложнее держать на контроле их активность в интернете. В этот период основные риски — развитие зависимости от интернета, вовлечение в противозаконную деятельность, буллинг и сталкинг в Сети, цифровая эксплуатация.

Взрослым рекомендуется активно создавать вокруг подростков интересную, культурно насыщенную среду, чтобы они имели возможность реализовывать свои потребности, а также развивать способности и таланты.

В методическом пособии представлен раздел, посвященный теме диагностики цифровых рисков для детей различных возрастных групп. В этой главе есть анкеты и опросники, которые могут использовать и родители, и школьные учителя, и педагоги-психологи. Некоторые методики могут применять и подростки.

Скачать пособие можно на сайте «ЦИФРАтека». Там же представлена более подробная информация на тему защиты детей в виртуальном пространстве.