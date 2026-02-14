Родителям младшеклассников могут разрешить уходить на удаленку на время каникул

По словам парламентария, в этот период многие родители сталкиваются с дилеммой: как обеспечить присмотр за ребенком, не снижая эффективность труда. В текущих условиях взрослым приходится дробить отпуск, брать дни за свой счет или отгулы, что лишает семью полноценного совместного отдыха летом. Сложности добавляет и нежелание руководства идти навстречу — согласно опросу ВЦИОМ, с этим сталкивались 58% россиян.

«Родители вынуждены искать компромиссы и просить у работодателя особые условия: дробить свой ежегодный отпуск, подстраиваясь под каникулярный график, брать дни отпуска за свой счет или оформлять отгулы. При стандартной продолжительности оплачиваемого отпуска в 28 календарных дней его использование на решение „каникулярного вопроса“ в течение года практически лишает семью возможности полноценного совместного летнего отдыха», — пояснил Чернышов.

Особенно остро проблема стоит перед одинокими родителями и теми, кому не у кого попросить помощи. Чернышов предлагает дать право на дистант родителям учеников 1-4 классов на все время официальных каникул. Для этого, по мнению депутата, достаточно простого уведомления работодателя, если функции сотрудника позволяют трудиться вне офиса. Сейчас же возможность временной удаленной работы целиком зависит от доброй воли начальства, тогда как технически это не несет ущерба бизнесу.

Ранее сообщалось о том, что волгоградские школы перешли на удаленку 9 февраля из-за гололеда.