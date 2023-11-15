Родителям Подмосковья рассказали, как часто могут болеть дети в дошкольном возрасте

Дети, которые ходят в детский сад, могут часто болеть, однако, это является нормой. Об этом рассказала врач-педиатр, вакцинолог НИКИ детства Ирина Наумова, передает областной Минздрав. По ее словам, они могут болеть ОРВИ до 8-10 раз в год.

«Вирусов, которые вызывают ОРВИ очень много — более 200 видов! И ребенок должен со всеми «познакомиться» и наработать свою «библиотеку вирусов». До тех пор, пока этого не произошло, он будет болеть», — отметила врач.

По ее словам, некоторые вирусы могут жить вне человеческого организма в течение от нескольких часов до двух суток. В связи с этим она напомнила о необходимости мыть руки, проводить влажную уборку и использовать одноразовые платки.

Она также отметила, что вероятность передачи вирусов от ребенка к ребенку будет ниже, если в детском саду не будет переполненных групп. Кроме того, в дошкольных образовательных учреждениях важно проветривать помещения, увлажнять воздух, обеспечивать свободный доступ к питьевой воде.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.