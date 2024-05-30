Родителям Подмосковья рассказали, как защитить детей от жары и солнечного удара

В жаркую погоду важно ограничить пребывание детей на улице, особенно под прямыми лучами солнца, и снизить физические нагрузки. Об этом рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева, передает Министерство здравоохранения Московской области.

По ее словам, перегрев грозит сгущением крови, нарушением кровообращения и другими негативными последствиями. Она отметила, что в жару у детей может снижаться аппетит, при этом насильно кормить их не стоит. Врач рекомендует включить в их рацион больше фруктов и овощей и исключить жирную, тяжелую еду, мучное и сладкое. Еще одно важное правило в жару — соблюдение питьевого режима.

«Не следует давать ребенку сладкие напитки, соки и газировку. Если и даете сок, лучше разбавить его водой в соотношении 1:1. Напитки должны быть комнатной температуры, ни в коем случае не холодными. На прогулку берите с собой бутылочку с водой, несладким компотом или морсом», — заключила Одинаева.

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