Родителям школьников разрешат работать из дома на каникулах

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым обратились к главе Минтруда Антону Котякову. Они предлагают разрешить родителям детей школьного возраста временно работать дистанционно или в смешанном формате на период каникул. Об этом сообщает РИА Новости .

«Считаем необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в Трудовой кодекс… предусматривающих право родителя… на временную дистанционную или комбинированную работу… если выполняемая трудовая функция позволяет осуществлять ее без ущерба для работодателя», — говорится в распоряжении.

Отказать в таком режиме, по мнению парламентариев, можно будет только при объективной невозможности удаленки из-за характера обязанностей.

По мнению авторов инициативы, это позволит снизить нагрузку на семьи. Сейчас родители вынуждены брать отпуск или искать временный присмотр за ребенком, даже когда их работа позволяет выполнять задачи из дома без потерь для бизнеса.

