Родителям в Московской области расскажут, как уберечь детей от ДТП

Сегодня в Московской области пройдет родительское собрание по вопросам безопасности детей на дорогах, сообщили в областном Минобразования.

В сообщении ведомства уточнили, что для родителей выступят министр образования региона Илья Бронштейн и главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Подмосковью, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов. Они расскажут о том, как уберечь ребенка от ДТП, а также ответят на вопросы родителей. Отметим, что присоединиться к трансляции здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.