Родителям в Московской области расскажут, как уберечь детей от ДТП
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Сегодня в Московской области пройдет родительское собрание по вопросам безопасности детей на дорогах, сообщили в областном Минобразования.
В сообщении ведомства уточнили, что для родителей выступят министр образования региона Илья Бронштейн и главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Подмосковью, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов. Они расскажут о том, как уберечь ребенка от ДТП, а также ответят на вопросы родителей. Отметим, что присоединиться к трансляции здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.