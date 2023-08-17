Родителям в Подмосковье рассказали, как привить детям любовь к спорту

«Зарядку важно делать в одно и то же время, утром, натощак. Она не предполагает интенсивных нагрузок и должна быть регулярной. При этом не обязательно делать ее каждый день — достаточно 3-5 раз в неделю. Чтобы не отбить у ребенка желание заниматься зарядкой, не заставляйте его выполнять упражнения, которые ему не нравятся или тяжело даются» — добавила Смирнова.