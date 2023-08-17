Родителям в Подмосковье рассказали, как привить детям любовь к спорту
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Зарядка поможет познакомить ребенка со спортом, а также укрепить его мышцы, выработать правильные механизмы движения, повысить продуктивность работы иммунной и сердечно-сосудистой системы и не только. Об этом рассказала завотделением физиотерапии и лечебной физкультуры МОНИКИ Светлана Смирнова, передает областной Минздрав.
Эксперт советует родителям сделать зарядку семейной традицией, чтобы привить любовь ребенка к ней. Кроме того, важно проводить занятия в игровой форме с музыкальным сопровождением и не принуждать к ним.
«Зарядку важно делать в одно и то же время, утром, натощак. Она не предполагает интенсивных нагрузок и должна быть регулярной. При этом не обязательно делать ее каждый день — достаточно 3-5 раз в неделю. Чтобы не отбить у ребенка желание заниматься зарядкой, не заставляйте его выполнять упражнения, которые ему не нравятся или тяжело даются» — добавила Смирнова.