Родительские субботы 2026: точные даты, когда надо ехать на кладбище

В наступающем году установлены четыре многодневных поста. Великий пост, предваряющий Пасху, пройдет с 23 февраля по 11 апреля. Петров пост намечен на период с 8 июня по 11 июля. Успенский пост будет соблюдаться с 14 по 27 августа. Рождественский (Филиппов) пост начнется 28 ноября 2026 года и завершится 6 января 2027 года. К однодневным строгим постным дням, помимо большинства сред и пятниц в году, отнесены 18 января (Навечерие Богоявления), 11 сентября (Усекновение главы Иоанна Предтечи) и 27 сентября (Воздвижение Креста Господня).

В календаре отдельно выделены дни особого поминовения усопших. Это Вселенская родительская (мясопустная) суббота 14 февраля, три родительские субботы в Великом посту (7, 14 и 21 марта), Радоница 21 апреля, День поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной войны 9 мая, Троицкая родительская суббота 30 мая и Димитриевская родительская суббота 7 ноября. Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) в 2026 году выпадает на 12 апреля. За ним последует Светлая седмица, период сплошного отдыха от поста с 13 по 18 апреля.

