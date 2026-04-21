Родительский день 21 апреля: что на самом деле нужно нести на кладбище на Радоницу

В 2026 году Радоница выпадает на 21 апреля. Этот день, называемый в народе «Пасхой для усопших», объединяет древние славянские корни и православные каноны, призывая верующих делиться радостью о Воскресении Христа с ушедшими близкими. Об этом пишет РЕН ТВ.

Суть и значение праздника

Название «Радоница» этимологически восходит к слову «радость». В системе церковного календаря этот день занимает особое место: он отмечается на девятый день после Пасхи, во вторник Фоминой седмицы. Главный смысл праздника заключается в том, что христиане не скорбят об утрате, а празднуют победу жизни над смертью. По словам святителей, в этот день живые приветствуют усопших пасхальным восклицанием «Христос Воскресе!», выражая веру в вечную жизнь и грядущее всеобщее воскресение.

Почему Радоницу отмечают именно во вторник

Выбор дня недели обусловлен церковным уставом. В течение всей Светлой седмицы и в Фомино воскресенье (Красную горку) заупокойные службы и панихиды не совершаются, так как все внимание сосредоточено на торжестве Воскресения. Вторник второй недели после Пасхи — это первый день, когда Устав позволяет совершить полноценное поминовение. Радоница становится первой панихидой после долгого перерыва, начавшегося еще в Великий четверг Страстной седмицы.

От языческих обрядов к христианской традиции

Корни праздника уходят в дохристианскую эпоху. Древние славяне называли Радуницами божеств, охраняющих души умерших. Считалось, что духи предков могут влиять на урожай и погоду, поэтому их старались задобрить песнями и ритуальными обедами. После Крещения Руси церковь переосмыслила эти обычаи, наполнив их новым духовным содержанием. Первые упоминания Радуницы как части церковного обихода в отечественных источниках датируются XIV веком.

Правила и обычаи поминовения

Традиционно празднование начинается в храме, где после литургии совершается особая панихида с пасхальными песнопениями. После богослужения верующие направляются на кладбища.

Церковь подчеркивает, что главная потребность усопших — это молитва, а не ритуальное употребление пищи на могиле. Принято приводить в порядок захоронения после зимы. Традиционными блюдами остаются блины, кутья и крашеные яйца, однако оставлять еду и алкоголь «для покойного» на памятниках считается суеверием, не имеющим отношения к православию. Оставленные продукты лучше раздать нуждающимся как милостыню.