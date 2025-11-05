Родительский контроль: как детские сим-карты изменят безопасность детей в России

В России в течение полугода могут появиться специальные детские сим-карты, которые предоставят родителям легальный инструмент контроля за безопасностью ребенка в цифровой среде. Обозреватели KP.RU выяснили , как будет работать новая инициатива.

Инициатива, озвученная главой Минцифры Максутом Шадаевым, призвана решить две ключевые проблемы: определение местоположения ребенка без сложных судебных процедур и фильтрацию нежелательных контактов. Это станет альтернативой существующим решениям вроде умных часов или Bluetooth-трекеров, которые часто недоступны для всех слоев населения и решают лишь часть задач.

Ключевым преимуществом новой системы станет комплексный подход. По словам IT-эксперта Юрия Гизатуллина, современные родители вынуждены оформлять сим-карты на себя, что создает проблемы — от навязчивых звонков с предложениями кредитов до невозможности гибко управлять контактами ребенка.

Детские сим-карты объединят в одном решении геолокацию, фильтрацию звонков, ограничение времени использования интернета и даже автоматическое оповещение о входе/выходе из доверенных зон (школа, дом бабушки). Как отмечает менеджер образовательного проекта Servicepipe Иван Горячев, такой пакетный подход значительно удобнее ручного комбинирования различных приложений и гаджетов.

Конкуренция между операторами, как ожидается, приведет к появлению разнообразных сервисов — от AI-ассистента, распознающего мошеннические схемы в переписке, до режима тишины во время уроков. При этом физически сим-карта не будет отличаться от обычной — все функции обеспечены программным обеспечением. Однако эксперты предупреждают: технология не заменяет необходимость обучения детей цифровой грамотности и соблюдения других мер безопасности.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать сим‑своппинг и схему «двойной агент».