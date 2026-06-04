Глава американской делегации на ПМЭФ, руководитель федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший на полях Петербургского международного экономического форума признался в давней любви к русскому стилю. В ходе презентации, посвященной его биографии и карьерному пути, чиновник продемонстрировал фотографию своей дачи в Атланте, построенной в традициях русского деревянного зодчества. По его словам, это архитектурное направление показалось ему необыкновенным и тронуло душу много лет назад.

Любовь к русской культуре, как рассказал Кук-младший, пробудилась после визита в Россию. Одним из самых ярких воспоминаний той поездки он назвал прогулку на лошади в Ясной Поляне, отметив, что это были одни из лучших моментов в его жизни. В презентации он показал снимок, где катается верхом вместе с писателем Владимиром Толстым, нынешним руководителем музея Льва Толстого в Москве. Вернувшись в Россию вновь, чиновник, по собственному признанию, был принят с большим радушием, и многие из присутствующих в зале являются его личными друзьями на протяжении десятилетий.