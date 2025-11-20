Родные участников СВО из Ленинского округа обрели духовную поддержку в святом месте

Семьи участников специальной военной операции из Ленинского городского округа совершили поездку в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Мероприятие, организованное при поддержке фонда «Защитники Отечества», стало важным элементом духовной поддержки для родных военнослужащих, позволяя им в исторически значимом месте помолиться о здоровье и благополучии защитников.

Программа включала не только общую молитву в храме преподобного Сергия, но и познавательные элементы — участники осмотрели экспозицию к 80-летию Победы, посвященную значению подвига 1-й Ударной Армии и лаврским фронтовикам, а также посетили тематическую экскурсию «Воинская Слава Троице-Сергиевой Лавры».

Как отмечает одна из участниц поездки Елена Сорокина, такие мероприятия не только расширяют кругозор и развивают духовно, но и позволяют отвлечься от повседневных тревог.

По словам руководителя координационного военно-патриотического центра «Стратегия» Елены Перепелицы, это место обладает особой духовной силой, а поддержка Сергия Радонежского ощущается с первых минут посещения. Мероприятие объединило семьи военнослужащих из разных округов Подмосковья, создав возможность для общения и взаимной поддержки в кругу людей, переживающих схожие эмоции и трудности.