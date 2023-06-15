Родные Вицина не послушали его и похоронили на элитном кладбище Москвы

Актера узнают по роли в «Операции «Ы» и других приключениях Шурика». Но не многие знают о его довольно простой жизни, а впоследствии – и скромной могиле на Ваганьковском кладбище, о чем сообщает портал «Дни.ру»

Вицин довольствовался малым, и когда выпал шанс переехать в большую квартиру в центре столицы, то он уступил его своей дочери. Живя в обычной хрущевке, актер последние годы жизни не снимался в фильмах. А фанаты, наблюдая за ним, периодически старались помочь деньгами и едой, от чего Вицин отказывался.

Перед своей смертью в 2001 году актер просил родственников кремировать его тело, а прах развеять над полем в Подмосковье. Но те не прислушались к просьбе, просто захоронив его на территории элитного Московского кладбища. Причем, на сегодняшний день на могилу практически не приходит дочь Вицина, Наталья.