Родным погибшего ямальца в зоне СВО помогут получить льготы

Об этом сообщили в администрации Красноселькупского района. Ведомство опубликовало соответствующую информацию на своей странице в социальных сетях.

Там сообщается, что в ямальский филиал Фонда «Защитники Отечества» обратилась еще одна семья. Как оказалось, у родных погибшего бойца, Семена Волченкова из Лабытнанги, возникли некоторые трудности. Они связаны с получением страховки, увековечиванием памяти о сыне, а также переселением из аварийки.

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», домой к северянам для решения вопросов приехала Кристина Михеева. Она является координатором филиала организации. Представительница фонда помогла родителям погибшего составить заявление на получение социальных выплат. Также она рассказала о порядке действий, необходимых для увековечивания памяти о сыне на Аллее Славы.

Ну а что касается аварийного жилья, то девушка сделала звонок в управление жилищной политики. Она обсудила с сотрудниками соответствующие вопросы.