Родным сапера Смагина передали медаль, найденную в тамбовском лесу
Фото: [aif.ru]
Медаль «За отвагу» передали родным рядового Федора Смагина, сапера 484-го отдельного батальона четвертой Ударной Армии Калининского фронта. Артефакт из прошлого близким вручили в редакции издания «Аргументы и факты».
Медаль нашли между деревнями Хоботово и Остролучье в Тамбовской области, хотя сам боец, как выяснили, из Крыма. Родственники давно переехали в Москву и из наград отважного бойца у них ничего не осталось. По этой причине вручение медали «За отвагу» стало очень важным событием для семьи, которая хотела бы сохранить и материальную память о предке.
Найти награду и установить личность сапера удалось поисковому объединению «Крымский рубеж». Предположили, что военный потерял вещь при возвращении домой на полуостров.
«Возвращение медали в семью солдата — очень трогательное и важное событие. И для его близких, и в жизни нашего издания: не каждый день такое случается. Огромное спасибо Федору Смагину, защитнику нашей страны, одному из героев Великой Отечественной войны», — сказал при вручении главред издательского дома «Аргументы и факты» Михаил Чкаников
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