Родным сапера Смагина передали медаль, найденную в тамбовском лесу

Медаль нашли между деревнями Хоботово и Остролучье в Тамбовской области, хотя сам боец, как выяснили, из Крыма. Родственники давно переехали в Москву и из наград отважного бойца у них ничего не осталось. По этой причине вручение медали «За отвагу» стало очень важным событием для семьи, которая хотела бы сохранить и материальную память о предке.

Найти награду и установить личность сапера удалось поисковому объединению «Крымский рубеж». Предположили, что военный потерял вещь при возвращении домой на полуостров.

«Возвращение медали в семью солдата — очень трогательное и важное событие. И для его близких, и в жизни нашего издания: не каждый день такое случается. Огромное спасибо Федору Смагину, защитнику нашей страны, одному из героев Великой Отечественной войны», — сказал при вручении главред издательского дома «Аргументы и факты» Михаил Чкаников

Ранее сообщалось, что российский военкор Поддубный удостоился звезды Героя.