«Родом из детства»: Shaman нашел оправдание своему резонансному поступку на Байкале

Ярослав Дронов, известный как Shaman, прокомментировал ситуацию с облизыванием льда на озере Байкал. Артист признался, что не предполагал такого бурного обсуждения в Сети. По его словам, этот поступок привел к неожиданному результату — спрос на туристические поездки в ту местность вырос на 12 процентов, пишет Газета.ру.

Исполнитель поблагодарил людей за переживания о его здоровье и заверил, что с ним все в порядке. Он отметил, что его поведение на озере было спонтанным и напоминало детские шалости. Дронов добавил, что многие в юности пробовали снег или сосульки, а поездка на Байкал вызвала у него именно такое чистое и радостное ощущение.

Певец также задался вопросом, не нанес ли он своими действиями больший вред озеру по сравнению с теми, кто ходит по льду в обуви или передвигается на квадроциклах. Он иронично усомнился, считаются ли такие поступки чем-то иным.

Ранее Дронов разместил в своем Telegram-канале видео, на котором с улыбкой пробует лед с поверхности озера и говорит, что ему вкусно. Запись он пометил возрастной маркировкой.

Позже в СМИ появилась информация со ссылкой на экспертов о возможных рисках для здоровья при облизывании льда. Специалисты предупредили, что на льду могут находиться пыль, бактерии и другие вредные вещества.