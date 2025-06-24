Родственник губернатора российского региона скончался в частной клинике

В ЯНАО во время визита к стоматологу скончался отец супруги губернатора Дмитрия Артюхова. Об этом сообщает издание 72.Ru («Тюмень онлайн»), ссылаясь на несколько источников.

Издание не называет имя погибшего, но подтверждает, что инцидент произошел с тестем главы ЯНАО в одной из местных клиник по имплантологии. По предварительным данным, мужчине стало плохо во время приема у специалиста, возможно, от сделанного укола.

Представители медицинского учреждения отказались давать комментарии, перенаправив запрос в СК. На данный момент официальной информации от правоохранительных органов нет.

Отмечается, что родственника губернатора ЯНАО похоронили на прошлой неделе в Тюмени.

Ранее сообщалось, что ямальские врачи спасли ребенка, вытащив 11 магнитов из кишечника.