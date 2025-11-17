Родственник пропавших Усольцевых уверен, что семья не исчезла на Кутурчинском плато

Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что считает своих родственников живыми. Об этом он сообщил в беседе с NGS24.RU.

Он отметил, что, по его убеждению, семья сейчас не находится на Кутурчинском Белогорье. Баталов подчеркнул, что глава семьи является опытным туристом и таежником, способным ориентироваться в сложных условиях. Он указал, что большое количество поисковых групп не обнаружило никаких следов.

Факт отсутствия малейших зацепок, по мнению Баталова, исключает вероятность того, что его отец мог потеряться или не оставить следов.

Он также отметил, что семья могла покинуть район, однако причин или возможного направления он не назвал.

