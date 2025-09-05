Родственники погибших на базе отдыха попали в ДТП по дороге в больницу

На базе отдыха из-за опрокидывания платформы погибли три человека. По пути в больницу пострадали еще два члена этой же семьи, попав в ДТП. Об этом также сообщило РИА Новости .

В Азербайджане, на территории базы отдыха в Нахичеванской автономной республике, произошла трагедия, в результате которой погибли три человека. По данным источника, платформа над водоемом опрокинулась, унеся жизнь 14-летней девочки, ее матери и бабушки – все они были членами одной семьи.

Инцидент произошел в селе Айрындж Шахбузского района. Кроме того, по дороге в медучреждение отец и брат погибшей девочки попали в ДТП и были госпитализированы в Нахчыванскую республиканскую больницу. В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего.

