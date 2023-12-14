Родственники похоронят Сергея Пенкина в Пензе

Многие знаменитости похоронены на столичных кладбищах, но остались и те, кто предпочел найти последнее место упокоения на малой Родине. Среди таких артистов оказался Сергей Пенкин, который объяснил свой выбор в беседе с изданием «Утро.ру».

«Я уже всем сказал, что меня похоронят на моей малой родине, в Пензе, где мои родители, и только там. Там я буду один артист на кладбище, а здесь (на Новодевичьем — прим.ред.) таких много. Не хочу быть со всеми. Хочу, чтобы меня там чтили. Потому что уже даже улицу моим именем хотят там назвать», — ответил артист.

Примечательно, что место на престижном «звездном кладбище» могло достаться Пенкину бесплатно как заслуженному артисту России. Этот статус он получил в начале декабря 2023 года. Однако артист признался, что в Пензе после смерти он станет еще более знаменитым не только из-за названной в честь него улицы, но и дома-музея. Пенкин уже позаботился о том, чтобы фанатам было на что посмотреть в его жилище.